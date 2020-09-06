В Минске проблемы с мобильным интернетом (обновлено)

Источник материала: Onliner

В Минске наблюдаются серьезные проблемы с мобильным интернетом. У операторов А1 и МТС в центре города он полностью не работает, с life:) ситуация пока неясна.

Это не первый случай за последнее время, когда в Беларуси происходят подобные эксцессы. Ранее при подобных случаях операторы сотовой связи сообщали, что выполняют требование государственных органов в целях обеспечения национальной безопасности.

Оператор А1 первым прокомментировал проблемы с интернетом:

— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 6 сентября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

Уважаемые абоненты!

По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. — А1 Беларусь (@a1belarus) September 6, 2020