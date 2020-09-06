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В Минске проблемы с мобильным интернетом (обновлено)
Источник материала: Onliner
В Минске наблюдаются серьезные проблемы с мобильным интернетом. У операторов А1 и МТС в центре города он полностью не работает, с life:) ситуация пока неясна.
Это не первый случай за последнее время, когда в Беларуси происходят подобные эксцессы. Ранее при подобных случаях операторы сотовой связи сообщали, что выполняют требование государственных органов в целях обеспечения национальной безопасности.
Оператор А1 первым прокомментировал проблемы с интернетом:
— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 6 сентября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.
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В Минске наблюдаются серьезные проблемы с мобильным интернетом. У операторов А1 и МТС в центре города он полностью не работает, с life:) ситуация пока неясна. Читать...
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