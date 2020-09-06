|
Жерар Депардье крестился в российском соборе и выбрал наставником "духовника Путина"
Источник материала: Партизан
После принятия православия актер стал крестным отцом девочки.
71-летний французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, принял православие в российском соборе Святого Александра Невского в Париже.
Как пишет
По словам Депардье, он принял православие, потому что ему "нравится православная литургия". При этом актер выбрал своим духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого считают "духовником президента России Владимира Путина".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После принятия православия актер стал крестным отцом девочки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)