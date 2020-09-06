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Жерар Депардье крестился в российском соборе и выбрал наставником "духовника Путина"

06.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После принятия православия актер стал крестным отцом девочки.



71-летний французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, принял православие в российском соборе Святого Александра Невского в Париже. 

Как пишет «Сноб», крещение Депардье состоялось вечером в пятницу, 4 сентября. По информации Valeurs, сразу после принятия православия актер стал крестным отцом девочки. 

По словам Депардье, он принял православие, потому что ему "нравится православная литургия". При этом актер выбрал своим духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого считают "духовником президента России Владимира Путина".
 
 
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После принятия православия актер стал крестным отцом девочки.
 
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