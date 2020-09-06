ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скорая забрала в больницу одну из пострадавших в результате разгона на улице Чеботарева

06.09.2020 15:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Медицинская помощь понадобилась четырем участницам Марша единства, которые колонной двигались по Партизанскому проспекту.

Силовики оттеснили участников шествия на улицу Чеботарева, после чего начались массовые задержания. Точное количество задержанных неизвестно, однако, как сообщает БелаПАН, было загружено четыре автозака и один автобус.

Скорая забрала в больницу одну из пострадавших в результате разгона на улице Чеботарева

В результате жестких действий силовиком нескольким участникам шествия понадобилась медицинская помощь. Прибывшие бригады службы 103 оказали помощь минимум четырем участницам акции протеста. Одну из них медикам передали сотрудники ОМОН. Наиболее пострадавшую девушку скорая с мигалками повезла в больницу.

В поддержку протестующих вышли жители близлежащих домов.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинская помощь понадобилась четырем участницам Марша единства, которые колонной двигались по Партизанскому проспекту.
 
Новости дня
Новости разные
 
Преступлениями белорусских силовиков займется международная адвокатская компания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика