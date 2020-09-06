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Скорая забрала в больницу одну из пострадавших в результате разгона на улице Чеботарева
Источник материала: Навiны
Медицинская помощь понадобилась четырем участницам Марша единства, которые колонной двигались по Партизанскому проспекту.
Силовики
В результате жестких действий силовиком нескольким участникам шествия понадобилась медицинская помощь. Прибывшие бригады службы 103 оказали помощь минимум четырем участницам акции протеста. Одну из них медикам передали сотрудники ОМОН. Наиболее пострадавшую девушку скорая с мигалками повезла в больницу.
В поддержку протестующих вышли жители близлежащих домов.
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Медицинская помощь понадобилась четырем участницам Марша единства, которые колонной двигались по Партизанскому проспекту.
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