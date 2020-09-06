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Преступлениями белорусских силовиков займется международная адвокатская компания

06.09.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко в ходе поездки в Вильнюс обсудил ситуацию в Беларуси с высокопоставленными литовскими чиновниками, сообщает БелаПАН.

Преступлениями белорусских силовиков займется международная адвокатская компания

В ходе встреч было заявлено, что международная адвокатская компания может заняться анализом фактов многочисленных преступлений представителей части силового блока Беларуси в отношении граждан страны, чтобы привлечь всех причастных к ответственности.

«Власти Литвы понимают: сегодняшняя власть Беларуси становится нелегитимной и дальнейшая коммуникация на высшем уровне не представляется возможной, — сообщил Латушко. — Это создает прецедентную ситуацию в международных отношениях и требует обсуждения правовых подходов для обозначения международной правосубъектности Беларуси после окончания срока полномочий действующего президента».

На переговорах также отмечено, что Беларуси нужен диалог по двум направлениям: Россия — белорусское общество и Европейский союз — действующая власть.

Особо подчеркнуто, что «все внутренние вопросы должны и будут решаться только внутри Беларуси».

 
 
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Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко в ходе поездки в Вильнюс обсудил ситуацию в Беларуси с...
 
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