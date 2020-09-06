Преступлениями белорусских силовиков займется международная адвокатская компания

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко в ходе поездки в Вильнюс обсудил ситуацию в Беларуси с высокопоставленными литовскими чиновниками, сообщает БелаПАН .





В ходе встреч было заявлено, что международная адвокатская компания может заняться анализом фактов многочисленных преступлений представителей части силового блока Беларуси в отношении граждан страны, чтобы привлечь всех причастных к ответственности.

«Власти Литвы понимают: сегодняшняя власть Беларуси становится нелегитимной и дальнейшая коммуникация на высшем уровне не представляется возможной, — сообщил Латушко. — Это создает прецедентную ситуацию в международных отношениях и требует обсуждения правовых подходов для обозначения международной правосубъектности Беларуси после окончания срока полномочий действующего президента».

На переговорах также отмечено, что Беларуси нужен диалог по двум направлениям: Россия — белорусское общество и Европейский союз — действующая власть.

Особо подчеркнуто, что «все внутренние вопросы должны и будут решаться только внутри Беларуси».