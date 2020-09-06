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МИД Германии: В отношении белорусского руководства могут быть приняты новые санкции

06.09.2020 16:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Новые санкции могут быть приняты в отношении белорусского руководства, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

"Европейский Союз не признал результаты президентских выборов и уже принял решение о санкциях. Если Лукашенко не отреагирует, будут новые санкции", - сказал Мас в интервью Bild am Sonntag, которое выйдет в воскресенье, 6 сентября. 

Маас также напомнил, что Европа не признает Лукашенко президентом Беларуси.

«Мы не признаем выборы и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем воплощать в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции », - заявил Маас, сообщает Thinktanks.by.

Среди основных требований к Лукашенко - проведение переговоров с оппозицией, повторные выборы и прекращение насилия.

«Лукашенко должен показать, что он уважает права человека и свободу прессы», - добавил Маас.

 
 
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Новые санкции могут быть приняты в отношении белорусского руководства, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас.
 
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