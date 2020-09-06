На минской улице Чеботарева произошли задержания: протестующих заблокировали и вывозили на автозаках

Источник материала: Onliner

Сегодня днем на улице Чеботарева в Минске произошло задержание людей, направлявшихся на мирный протест. По словам наших корреспондентов, были задействованы силовики, люди в штатском, несколько автозаков и другая спецтехника. Как говорят очевидцы, на место происшествия приехало два автомобиля скорой - некоторые девушки находились без сознания. "Шоковое состояние", - кратко прокомментировали медики.

Нам удалось поговорить с Павлом, который находился в колонне, что двигалась со стороны ТЦ МОМО по Партизанскому проспекту. По пути к ним присоединялись люди. В колонне, которая оказалась на улице Чеботарева, по словам свидетеля, было около 300 человек.



Павел находился в колонне и чудом не попал в окружение, убежав через дворы

Люди двигались по Партизанскому проспекту, но увидев, что впереди около велозавода проезжая часть перекрыта, а путь прегражден силовиками, решили не вступать в конфронтацию. Чтобы избежать задержаний, они решили двигаться по ул. Долгобродской.





Однако в какой-то момент, по словам очевидцев, люди заметили, что там тоже пытаются заблокировать путь, за протестующими следовали характерные микроавтобусы без номеров.

Тогда люди свернули на ул. Кошевого. Увидев, что сзади двигаются подозрительные микроавтобусы, люди стали ускоряться. В этот момент они свернули на Чеботарева. Их пытались догнать — подъехали автозаки и другая спецтехника.

Кто-то говорил «нас много, не бойтесь». Часть людей попытались убежать через дворы в низкоэтажной застройке. Павел — один из тех, кому это удалось.

- В это время силовики стали быстро передвигаться, явно пытаясь взять людей в окружение, - рассказывает очевидец. - Те, кто пытались не попасть в ловушку, столкнулись с задержаниями со стороны людей в гражданском. При этом они использовали удушающие и другие силовые приемы.





На месте осталась примятая трава, кусты, поломанные очки, бутылки с водой, зонтик, шесты от флагов.













Как утверждают свидетели, людей, оказавшихся в окружении, увозили в два приема: "Сначала загрузили в три автозака, причем они были забиты до отказа. Потом приехали еще два".

На улицу Чеботарева выехали "скорые" со спецсигналами. Это наблюдали корреспонденты Onliner. Павел рассказал нам, почему понадобилась помощь медиков: "Всего приехали две машины. Нескольким девушкам, вероятно, стало плохо от стресса — внешне у них не было заметно травм. Медики говорили, что у них сильнейший шок".