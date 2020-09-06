Почему Александр Лукашенко не сдастся Москве

Визит российского премьера Михаила Мишустина в Минск запомнился лишь историей про перехваченный разговор Варшавы с Берлином о Навальном, хотя еще накануне аналитики всерьез смаковали утечки о намеченной капитуляции Лукашенко перед стратегическим партнером. Никаких сенсационных пунктов, впрочем, не указывалось, перечислялось все традиционное, от размещения в Белоруссии российской авиабазы до реанимации интеграционных «дорожных карт», отвергнутых Минском незадолго до нынешнего кризиса. В скупой реальности, судя по всему, Минск на встрече интересовался в основном перспективами реструктуризации задолженности, Москва привычно давала понять, что ничего невозможного нет. При этом обе стороны, вероятно, понимали: интеграция на условиях Москвы остается утопией, несмотря на повсеместную убежденность в том, что все шансы ей противиться Лукашенко вместе со своими выборами проиграл.





Да, впервые за 26 лет ни один серьезный аналитик не рискнет уверенно предсказать Лукашенко счастливую развязку. Но представление о том, что ради спасения он готов полностью подчиниться Москве, тоже выглядит явным упрощением. Люди, знающие белорусскую реальность, уверяют, что за 26 лет Лукашенко в вопросах своего выживания никогда не исходил из какой-то долговременной стратегии. Дожить до вечера, потом обязательно будет утро, когда надо будет снова решать, как дожить до следующего вечера. Пусть эксперты ломают голову и пересчитывают цену бойкота Минском литовских портов, а Лукашенко знает, что через день-два никто, как это всегда было, ни о чем не вспомнит, он никаких договоренностей не нарушил, потому что никто ему и не верил. Такова репутация, в которой есть, таким образом, не только риски, но и бонусы.





Но примерно из той же логики приходится исходить и Москве. На самом деле никаких явных рычагов влияния даже на близлежащих пространствах, как показал еще армянский опыт, у нее уже особенно не осталось. Отправить жандармов? Разве что для эвакуации свергаемого, но это совсем другая тема. Пугать нефтяным голодом? Все было, и ничего нового для Лукашенко Москва не придумает. Апеллировать к широким народным массам? Так те, кто мог бы проявить интерес, уже на улицах.





Обе стороны знают: нынешние апелляции Лукашенко к братству и прочие славянофильские мотивы, включая перехваты польско-немецких тайн — попытка перевода нынешнего деполитизированного конфликта в политическую плоскость, где его шансы повышаются. Одно дело, когда тебе кричат «Уходи!» из чисто человеческого отношения, которое в Белоруссии уже почти универсально, и совсем другое — так провести линии политического фронта, чтобы на твоей стороне оказались все те, кого можно напугать Майданом, НАТО, белорусским языком и далее по списку, весьма длинному.





Но это все причуды чисто белорусского свойства, никакого отношения ни к Москве, ни к тезису о предполагаемой капитуляции перед ней не имеющие. Просто Лукашенко знает, как подыграть Москве, и делает это будто бы на грани фола, но в реальности даже не подступаясь к нему. Репутационных рисков Лукашенко бояться не приходится: с той же отвагой, с которой он рассказывает Мишустину и миру про тайны Варшавы и Берлина, он провозглашает Кремль решающим внешним фактором. И Кремль предупреждает: Белоруссия — наша, вежливые люди уже мобилизованы и призваны. Но это все та же игра с превращением репутационных рисков в бонусы, в которую играет Лукашенко, причем у него это получается намного убедительнее.