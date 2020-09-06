«Главное – экономика»: Лукашенко требует обеспечить работу предприятий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без экономики не будет безопасности, стабильности и идеологии в стране, заявил Александр Лукашенко во время совещания Совета безопасности, на котором, в частности, обсуждали экономические темы.

Президент отметил, что за последнее время в этом направлении сделано немало. Есть договоренности с Россией, межправительственные консультации тоже дают положительный результат. Основной вопрос на сегодня, по мнению Лукашенко, это обеспечить работу госпредприятий.

«Главная наша обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране. Сегодня ООН опубликовала данные, что в мире идет интенсивный рост на продукты питания. Явно и на другие товары. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, – это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это главное», – заявил белорусский лидер.

Президент напомнил, что многие страны из-за пандемии не могут открыться и запустить производства. И у Беларуси есть шанс продать свою продукцию с хорошей прибылью.