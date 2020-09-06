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«Главное – экономика»: Лукашенко требует обеспечить работу предприятий
06.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Без экономики не будет безопасности, стабильности и идеологии в стране, заявил Александр Лукашенко во время совещания Совета безопасности, на котором, в частности, обсуждали экономические темы.
Президент отметил, что за последнее время в этом направлении сделано немало. Есть договоренности с Россией, межправительственные консультации тоже дают положительный результат. Основной вопрос на сегодня, по мнению Лукашенко, это обеспечить работу госпредприятий.
Президент напомнил, что многие страны из-за пандемии не могут открыться и запустить производства. И у Беларуси есть шанс продать свою продукцию с хорошей прибылью.
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Без экономики не будет безопасности, стабильности и идеологии в стране, заявил Александр Лукашенко во время совещания Совета безопасности, на котором, в частности,...
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