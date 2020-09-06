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Журналіст «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев задержан в Минске
Источник материала: Навiны
Во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске задержан журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Он успел сказать по телефону, что вместе с другими протестующими находится в автозаке и их везут в милицию.
Как сообщалось, сегодня на улице Чеботарева прошли
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Во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске задержан журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, сообщает Белорусская ассоциация...
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