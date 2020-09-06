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Журналіст «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев задержан в Минске

06.09.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске задержан журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Он успел сказать по телефону, что вместе с другими протестующими находится в автозаке и их везут в милицию.

Как сообщалось, сегодня на улице Чеботарева прошли массовые задержания участников мирной акции сторонников перемен. Силовики загрузили протестующих в четыре автозака и автобус, после чего покинули место разгона демонстрантов.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске задержан журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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