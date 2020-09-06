Журналіст «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев задержан в Минске

Во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске задержан журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Он успел сказать по телефону, что вместе с другими протестующими находится в автозаке и их везут в милицию.