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Не менее пяти тысяч человек вышли на Марш единства в Гомеле
Источник материала: Навiны
6 сентября Марш единства, на который по всей стране сегодня вышли сторонники перемен, проходит и в Гомеле.
Колонна из не менее чем пяти тысяч человек прошла от универмага «Гомель» по Советской площади, проспектам Ленина и Победы.
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6 сентября Марш единства, на который по всей стране сегодня вышли сторонники перемен, проходит и в Гомеле. Колонна из не менее чем пяти тысяч человек прошла от...
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