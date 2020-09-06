Задержаны член Координационного совета Ольга Павлова и руководитель «Экодома» Ирина Сухий

Руководитель общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий задержана в Минске 6 сентября.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , ее забрали прямо из дома и отвезли в Советский РУВД.





«Начался террор! Это иначе не называется! Ирина Сухий была похищена из своей квартиры, не на улице! — написала в «Фейсбуке» активистка и эколог Татьяна Новикова. — Ирина известна как эколог, общественный деятель, она выступает за безъядерное, мирное, экологически устойчивое будущее, и критикует нарушения при строительстве БелАЭС. Власти Беларуси пошли даже на это — сегодня она была похищена из своей квартиры!»

Также правозащитники сообщают о задержании в Минске члена Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольги Павловой.

Всего в списке задержанных 6 сентября, который публикует сайт spring96.org, уже 37 фамилий.