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Дворец независимости оцеплен, его охраняют сотни силовиков и несколько БТРов

06.09.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко.

Дворец независимости оцеплен, его охраняют сотни силовиков и несколько БТРов

Как сообщает БелаПАН, людей встретило оцепление из нескольких сотен силовиков со щитами и военной спецтехники — водомета и заградительных машин «Рубеж», а также колючей проволоки. В отдалении стоят несколько бронетранспортеров.

Если в прошлый раз оцепление стояло вровень с оградой дворца, то сейчас оно выстроилось дальше от резиденции Лукашенко, ближе к протестующим.

Между демонстрантами и силовиками примерно 20 метров. Люди скандируют: «Сколько стоит совесть?», «Трибунал!», «Саша, выходи!».

 
 
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Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко.
 
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