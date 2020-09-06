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Дворец независимости оцеплен, его охраняют сотни силовиков и несколько БТРов
Источник материала: Навiны
Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко.
Как сообщает БелаПАН, людей встретило оцепление из нескольких сотен силовиков со щитами и военной спецтехники — водомета и заградительных машин «Рубеж», а также колючей проволоки. В отдалении стоят несколько бронетранспортеров.
Если в прошлый раз оцепление стояло вровень с оградой дворца, то сейчас оно выстроилось дальше от резиденции Лукашенко, ближе к протестующим.
Между демонстрантами и силовиками примерно 20 метров. Люди скандируют: «Сколько стоит совесть?», «Трибунал!», «Саша, выходи!».
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Многотысячная колонна участников Марша единства дошла до Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко.
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