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Стариков: на Западе Беларусь и Россию воспринимают как единое целое
06.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Санкции в отношении Беларуси и России
"Санкции ― это хороший повод избавиться от иллюзий, которые, наверное, у кого-то в головах еще присутствовали. Когда нас (Беларусь и Россию - Sputnik) толкают в объятия друг к другу, это не только потому, что мы не нужны на Западе. Но и потому, что нас воспринимают как единое целое, неприемлемое для западной цивилизации. Нет иллюзий ― это хорошо. Значит, нас ждет успех в деле интеграции", ― считает собеседник Sputnik.
По мнению эксперта, Союзное государство должно наполниться не только реальным содержанием в виде единого центра принятия решений, единого эмиссионного центра и единой валюты, но и обрести новые государственные символы: флаг, герб и гимн.
Комментарий политического эксперта, писателя Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Волну западных санкций в отношении Минска и Москвы можно рассматривать как импульс для дальнейшей союзной интеграции ― мнение политического эксперта, писателя...
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