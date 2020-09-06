Стариков: на Западе Беларусь и Россию воспринимают как единое целое

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Стариков: Союзному государству необходимы флаг, герб и гимн

Санкции в отношении Беларуси и России уже проанонсировали на Западе, но можно ли рассматривать их как импульс для дальнейшей союзной интеграции, для развития собственных технологий и производств, а также для постепенного ухода от любой зависимости со стороны ЕС и США? На эти и другие вопросы радио Sputnik ответил известный писатель, политический эксперт Николай Стариков.

"Санкции ― это хороший повод избавиться от иллюзий, которые, наверное, у кого-то в головах еще присутствовали. Когда нас (Беларусь и Россию - Sputnik) толкают в объятия друг к другу, это не только потому, что мы не нужны на Западе. Но и потому, что нас воспринимают как единое целое, неприемлемое для западной цивилизации. Нет иллюзий ― это хорошо. Значит, нас ждет успех в деле интеграции", ― считает собеседник Sputnik.

По мнению эксперта, Союзное государство должно наполниться не только реальным содержанием в виде единого центра принятия решений, единого эмиссионного центра и единой валюты, но и обрести новые государственные символы: флаг, герб и гимн.

Комментарий политического эксперта, писателя Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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