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«По распоряжению госорганов». В Минске начались проблемы с мобильным интернетом

06.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Абоненты белорусских операторов начали сообщать о проблемах с доступом в Сеть через мобильный интернет в Минске, пишет 42.tut.by


Фото: burst.shopify.com

По словам пользователей, затруднения с доступом в разных частях Минска начались около 14.30. Другие говорят, что проблемы заметили позже, в районе 14.45. Мы проверили: как минимум в центре города, неподалеку от цирка и парка Горького, с мобильным интернетом на самом деле не все гладко.

Абоненты жалуются, что сайты либо не грузятся в принципе, либо на это уходит по несколько минут — то есть гораздо больше, чем обычно. Аналогию можно провести и с мессенджерами — обновить переписку в чате или, например, просмотреть там медиафайлы получается не у всех.

С фиксированным интернетом на момент публикации материала серьезных проблем нет. А еще работает доступ в Сеть через EDGE (или 2G).

В А1 нам сообщили, что «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 6 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания».

Комментарий life:): «К сожалению, 6 сентября около 15.00 у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно».

В МТС рассказали: «Сегодня в Минске около 15.00 в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации».

Похожая ситуация с неработающим мобильным интернетом в Минске наблюдалась в прошлое воскресенье, 30 августа, а также 23 и 16 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Абоненты белорусских операторов начали сообщать о проблемах с доступом в Сеть через мобильный интернет в Минске, пишет 42.tut.by
 
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