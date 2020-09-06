Корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов задержан в Могилеве

6 сентября в Могилеве задержан корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов.





Журналист был в жилетке с надписью «Пресса» и имел при себе необходимые документы.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), Асипцова задержали возле гостиницы «Могилев».