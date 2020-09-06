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Корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов задержан в Могилеве
Источник материала: Навiны
6 сентября в Могилеве задержан корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов.
Журналист был в жилетке с надписью «Пресса» и имел при себе необходимые документы.
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), Асипцова задержали возле гостиницы «Могилев».
Таким образом, на этот час известно о задержании сегодня в ходе Марша единства не менее двух представителей СМИ. Ранее БАЖ сообщила о
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6 сентября в Могилеве задержан корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов. Журналист был в жилетке с надписью «Пресса» и имел при себе необходимые документы.
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