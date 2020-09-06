До двухсот тысяч человек пришли ко Дворцу независимости сказать Лукашенко «Уходи!»

Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко.





Погода испортилась — пошел дождь, и демонстранты заняли всю парковку возле гостиницы «Виктория», которая находится напротив дворца.

Собравшиеся скандируют «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Трибунал» и другие лозунги.

По оценкам журналистов и наблюдателей, участников сегодняшнего марша не меньше, чем неделю назад, — от 170 до 200 тысяч, сообщает БелаПАН.