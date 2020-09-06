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До двухсот тысяч человек пришли ко Дворцу независимости сказать Лукашенко «Уходи!»
Источник материала: Навiны
Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко.
Погода испортилась — пошел дождь, и демонстранты заняли всю парковку возле гостиницы «Виктория», которая находится напротив дворца.
Собравшиеся скандируют «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Трибунал» и другие лозунги.
По оценкам журналистов и наблюдателей, участников сегодняшнего марша не меньше, чем неделю назад, — от 170 до 200 тысяч, сообщает БелаПАН.
Фото
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Уже больше часа участники Марша единства стоят напротив оцепления силовиков у Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко.
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