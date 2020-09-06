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Около 30 участников Марша единства задержаны в Бресте

06.09.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 30 участников Марша единства задержано 6 сентября в Бресте.

Массовые задержания произошли около трех часов дня на перекрестке улицы Советской с проспектом Машерова.

Около 30 участников Марша единства задержаны в Бресте

«По имеющимся у меня сведениям, в Ленинский РОВД доставили около 15 человек. Где находятся остальные, на данное время неизвестно», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Марш единства начался в Бресте около двух часов. Люди с бело-красно-белыми флагами собрались на перекрестке улиц Советской и Гоголя у памятника «Тысячелетие Бреста». Затем собравшиеся пошли по улице Советской к проспекту Машерова. Впереди колонны они несли растяжку со словами «Самозванец, уходи!».

Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Уходи!», «Лукашенко в автозак!».

После задержания группы участников колонна пошла по проспекту Машерова и улице Московской в сторону микрорайона Восток.

«По ходу движения к колонне присоединяются новые участники. На 16:00 в ней было более трех тысяч человек. Люди продолжают протестовать против нечестных выборов и насилия в отношении участников мирных акций протеста», — сообщил Кисляк.

 
Теги: Брест
 
 
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Около 30 участников Марша единства задержано 6 сентября в Бресте. Массовые задержания произошли около трех часов дня на перекрестке улицы Советской с проспектом...
 
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