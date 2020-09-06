ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» получила новый Embraer-175

06.09.2020 18:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авиакомпания «Белавиа» получила новый самолет Embraer-175. На неделе его приемка проходила в Бразилии.



Как сообщает ОНТ, накануне ночью новый лайнер приземлился в аэропорту Минска.

Перегон самолета занял 15 часов. Он преодолел 11 тыс. км. Новый самолет имеет меньший расход топлива.

В будущем авиакомпания получил еще три Embraer, но уже нового поколения. Лайнеры приобретаются в лизинг. Первый самолет будет получен в декабря, а еще два в начале следующего года.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания «Белавиа» получила новый самолет Embraer-175. На неделе его приемка проходила в Бразилии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов задержан в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus
06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика