«Белавиа» получила новый Embraer-175

ОНТ , накануне ночью новый лайнер приземлился в аэропорту Как сообщает, накануне ночью новый лайнер приземлился в аэропорту Минска





Перегон самолета занял 15 часов. Он преодолел 11 тыс. км. Новый самолет имеет меньший расход топлива.





В будущем авиакомпания получил еще три Embraer, но уже нового поколения. Лайнеры приобретаются в лизинг. Первый самолет будет получен в декабря, а еще два в начале следующего года.



