Павел Латушко обратился к силовикам

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«Мы все живем в разных городах одной страны, на соседних улицах, в одних домах. Мы ходим в одни и те же магазины, наши дети проводят вместе время на одних и тех же детских площадках. Наши родители работают вместе, дружат, радуются нашим успехам. Мы выросли в одних и тех же условиях. Но почему вы сейчас избиваете, пытаете и хватаете нас?», — задается вопросом представитель КС.





Он говорит, что кредитные квартиры, продвижение по службе и премии достигаются страданиями тысяч сограждан и высказывает уверенность, что победа будет на стороне народа.





Латушко призывает силовиков подумать о будущем и перейти на сторону мирных граждан, чтобы «в скором времени вместе с народом отпраздновать победу».



