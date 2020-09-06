В Миске уже задержаны более 100 человек – правозащитники

Источник материала: АФН

Белорусские силовики 6 сентября уже задержали 105 человек в Минске до начала и во время Марша единства, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным центра, в районе Мотовелозавода в Минске силовики задержали несколько человек, стоявших с бело-красно-белыми флагами.

Также возле станций метро "Пушкинская" и "Восток" хватают людей с БЧБ-флагами.

В Гродно силовики также задерживают людей. Задержания протестующих происходят возле ЦУМа в Бресте и в Барановичах. В Бресте задержаны около 30 участников мирной акции протеста.

В Могилеве был задержан журналист БелаПАН Алесь Асипцов. Журналиста отпустили из Ленинского РОВД.

В Витебске был задержан Скуман Артем. Когда посадили в милицейский спецтранспорт, в лицо распылили перцовый газ. Историк и краевед Константин Шидловский задержан в Браславе.