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В Миске уже задержаны более 100 человек – правозащитники
Источник материала: АФН
Белорусские силовики 6 сентября уже задержали 105 человек в Минске до начала и во время Марша единства, сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным центра, в районе Мотовелозавода в Минске силовики задержали несколько человек, стоявших с бело-красно-белыми флагами.
Также возле станций метро "Пушкинская" и "Восток" хватают людей с БЧБ-флагами.
В Гродно силовики также задерживают людей. Задержания протестующих происходят возле ЦУМа в Бресте и в Барановичах. В Бресте задержаны около 30 участников мирной акции протеста.
В Могилеве был задержан журналист БелаПАН Алесь Асипцов. Журналиста отпустили из Ленинского РОВД.
В Витебске был задержан Скуман Артем. Когда посадили в милицейский спецтранспорт, в лицо распылили перцовый газ. Историк и краевед Константин Шидловский задержан в Браславе.
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Белорусские силовики 6 сентября уже задержали 105 человек в Минске до начала и во время Марша единства, сообщает правозащитный центр «Весна».
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