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У Дворца независимости дважды распылили перцовый газ

06.09.2020 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У Дворца независимости в Минске, где больше двух часов стоят друг напротив друга силовики и демонстранты, дважды с интервалом несколько минут распылили перцовый газ. Кто это сделал, непонятно.

Непосредственно у кордона осталось около тысячи участников Марша единства, остальные вернулись к стеле. На заграждения системы «Рубеж» демонстранты повесили плакаты различного содержания и разрисовали их. Периодически они скандируют «Позор!».

Тем временем силовики заблокировали улицу Ленина на пересечении с улицей Интернациональной, чтобы не допустить протестующих на проспект Независимости. На Ленина стоят автозаки и микроавтобусы.

Правозащитники сообщают имена 104 задержанных в ходе сегодняшних протестов в Минске.

Стало известно, что задержанный ранее в Могилеве корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов освобожден.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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У Дворца независимости в Минске, где больше двух часов стоят друг напротив друга силовики и демонстранты, дважды с интервалом несколько минут распылили перцовый...
 
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