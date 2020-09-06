У Дворца независимости дважды распылили перцовый газ

У Дворца независимости в Минске, где больше двух часов стоят друг напротив друга силовики и демонстранты, дважды с интервалом несколько минут распылили перцовый газ. Кто это сделал, непонятно.

Непосредственно у кордона осталось около тысячи участников Марша единства, остальные вернулись к стеле. На заграждения системы «Рубеж» демонстранты повесили плакаты различного содержания и разрисовали их. Периодически они скандируют «Позор!».

Тем временем силовики заблокировали улицу Ленина на пересечении с улицей Интернациональной, чтобы не допустить протестующих на проспект Независимости. На Ленина стоят автозаки и микроавтобусы.

Правозащитники сообщают имена 104 задержанных в ходе сегодняшних протестов в Минске.