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«Ты сам себе больше не веришь». Что хотели сказать Лукашенко десятки тысяч беларусов, которые пришли к его резиденции

06.09.2020 18:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Воскресенье – особый день для страны. Именно в этот день недели беларусы очень любят коллективно гулять по улицам и площадям. 

В Минске, например, уже появилась традиция собираться с разных районов города в центре у стелы, а затем идти в сторону площади «государственного» флага. Правда, до этой площади никто в составе колонны пока не дошел: каждый раз около Дворца Спорта на пути демонстрантов вырастает кардон. 

Сегодня было точно также. Плюс, не работал мобильный интернет, да еще и дождь шел. Думаете, это кого-то остановило? Нет. Пока что нет примерных подсчетов, сколько людей пришло к резиденции так называемого президента, но на видео и фото, снятых с высоты, понятно, что демонстрантов было несколько десятков тысяч. 

Люди шли не просто так. Сегодня при помощи плакатов и лозунгов они хотели еще раз донести свои желания до Лукашенко. Вот самые частые лозунги, которые скандировали демонстранты: 

  • «Пусти к себе погреться!»
  • «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!»
  • «Караева под суд»
  • «Нам никто не платит».

Большинство слов, обращенных к Лукашенко, по традиции беларусы написали на своих плакатах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Воскресенье – особый день для страны. Именно в этот день недели беларусы очень любят коллективно гулять по улицам и площадям.  В Минске, например, уже появилась...
 
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