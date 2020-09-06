«Ты сам себе больше не веришь». Что хотели сказать Лукашенко десятки тысяч беларусов, которые пришли к его резиденции

Источник материала: KYKY

Воскресенье – особый день для страны. Именно в этот день недели беларусы очень любят коллективно гулять по улицам и площадям.

В Минске, например, уже появилась традиция собираться с разных районов города в центре у стелы, а затем идти в сторону площади «государственного» флага. Правда, до этой площади никто в составе колонны пока не дошел: каждый раз около Дворца Спорта на пути демонстрантов вырастает кардон.

Сегодня было точно также. Плюс, не работал мобильный интернет, да еще и дождь шел. Думаете, это кого-то остановило? Нет. Пока что нет примерных подсчетов, сколько людей пришло к резиденции так называемого президента, но на видео и фото, снятых с высоты, понятно, что демонстрантов было несколько десятков тысяч.

Люди шли не просто так. Сегодня при помощи плакатов и лозунгов они хотели еще раз донести свои желания до Лукашенко. Вот самые частые лозунги, которые скандировали демонстранты:

«Пусти к себе погреться!»

«Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!»

«Караева под суд»

«Нам никто не платит».

Большинство слов, обращенных к Лукашенко, по традиции беларусы написали на своих плакатах.