ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Только треть россиян знает дату начала Второй мировой войны

06.09.2020 18:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Неверно указали год начала Второй мировой войны почти половина граждан России. Оно спутали дату с началом Великой Отечественной войны и назвали 1941 год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на текущей неделе.

По данным исследования, 48% опрошенных неверно назвали дату начала Второй мировой войны, 33% указали верно, ещё 8% вовсе не знают, когда началась война.

Среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18% указали желание Германии «всех завоевать», по 8% назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами, 38% затруднились ответить.

Более половины россиян (58%) основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали США, 52% — Англию, 26% — Францию, 29% затруднились ответить.

Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77%), далее Японию (36%), Италию (33%), Румынию (16%).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неверно указали год начала Второй мировой войны почти половина граждан России. Оно спутали дату с началом Великой Отечественной войны и назвали 1941 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Дворца независимости дважды распылили перцовый газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus
06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика