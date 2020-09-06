Только треть россиян знает дату начала Второй мировой войны

Источник материала: Ежедневник

Неверно указали год начала Второй мировой войны почти половина граждан России. Оно спутали дату с началом Великой Отечественной войны и назвали 1941 год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на текущей неделе.

По данным исследования, 48% опрошенных неверно назвали дату начала Второй мировой войны, 33% указали верно, ещё 8% вовсе не знают, когда началась война.

Среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18% указали желание Германии «всех завоевать», по 8% назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами, 38% затруднились ответить.

Более половины россиян (58%) основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали США, 52% — Англию, 26% — Францию, 29% затруднились ответить.

Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77%), далее Японию (36%), Италию (33%), Румынию (16%).