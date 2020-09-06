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«Крумкачы» опять хлопали в начале матча
Источник материала: Tut.by
В начале матча «Гомель» — «Крумкачы» футболисты в очередной раз проявили солидарность с протестующими. После стартового свистка они встали и начали хлопать в ладоши. Их поддержала и скамейка запасных.
В первый раз такую акцию
Отметим, что этот матч «Крумкачы» проводили без зрителей
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Который прошел без зрителей.
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