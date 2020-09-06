«Крумкачы» опять хлопали в начале матча

Источник материала: Tut.by

В начале матча «Гомель» — «Крумкачы» футболисты в очередной раз проявили солидарность с протестующими. После стартового свистка они встали и начали хлопать в ладоши. Их поддержала и скамейка запасных.



Скриншот трансляции на YouTube-канале ФК «Крумкачы»





В первый раз такую акцию организовали тоже «Крумкачы» — в первом матче мужских команд со зрителями после выборов. После этого ее повторяли другие команды.

Отметим, что этот матч «Крумкачы» проводили без зрителей «по инициативе милиции» , несмотря на обещания главы АБФФ .