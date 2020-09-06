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Белорусская карточная система БелКарт стремительно теряет позиции

06.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первом полугодии текущего года число карточек, выданных белорусской национальной платежной системой БелКарт, снизилось на 610,8 тысяч и составило 2 853,3 тыс.

Это сокращение отчасти было компенсировано увеличением числа карточек совместной системы БелКарт/Maestro, которых стало больше на 143,3 тыс., то есть 1 842,9 тыс.

В то же время, число карточек международных систем за полгода значительно выросло. В частности, число карточек MasterCard увеличилось на 255 тыс. и достигло 2 496,5 тыс. А количество карточек у VISA выросло на 120,3 тыс. и достигло 5 240,6 тыс. У Union Pay количество карточек увеличилось всего на 0,4 тыс. — до 2,9 тыс.
 
 
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В первом полугодии текущего года число карточек, выданных белорусской национальной платежной системой БелКарт, снизилось на 610,8 тысяч и составило 2 853,3 тыс.
 
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