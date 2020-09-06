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Правозащитникам известно уже о более 100 задержанных на воскресной акции протеста в Минске

06.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 100 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".




Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он постоянно дополняется.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Более 100 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".
 
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