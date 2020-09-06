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Правозащитникам известно уже о более 100 задержанных на воскресной акции протеста в Минске
Источник материала: Партизан
Более 100 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр
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Более 100 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".
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