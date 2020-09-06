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Сосновский: думаю, Лукашенко в санкционный список не включат

06.09.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сосновский: пока все говорит о том, что ЕС "попугает" Лукашенко и остановится

В ближайшие дни Евросоюз опубликует официальный список с фамилиями белорусских должностных лиц, которые по мнению еврочиновников имеют отношение к нарушению прав человека и фальсификации выборов. Впрочем, Александр Лукашенко в этот санкционный список включен не будет, считает известный немецкий политический эксперт, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. 

© Sputnik
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"Думаю, что Лукашенко в санкционный список не включат. Это был бы юридический и политический прецедент, который просто грозил бы большими проблемами для самого Евросоюза. Это практически было бы равно "мягкому" объявлению войны. Если все-таки они на это пойдут, значит, предположительно, за всем этим стоит такое давление на ЕС, против которого они не могут протестовать никоим образом. Но пока все говорит о том, что попугают и остановятся", ― полагает эксперт.

Комментарий главного редактора интернет-журнала World Economy Александра Сосновского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Включение Александра Лукашенко в санкционный список ЕС может стать политическим прецедентом и принести много проблем самому Евросоюзу, считает известный...
 
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