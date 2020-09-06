В Минске начался хапун: людей жестко бьют дубинками, уже разбиты витрины

Источник материала: KYKY

Сегодня, 6 сентября, в Минске традиционно состоялся марш. Люди мирно вышли в центр города, дошли до Дворца Независимости, постояли около кордона пару часов и начали расходиться. И тут ОМОН озверел. Люди в форме и без нее начали брутально задерживать людей с применением силы.

Onliner сообщает, что во время жестких задержаний в Минске часть людей забежала в кофейню на проспекте Победителей, чтобы укрыться в ней, а хозяева заведения закрыли в него вход. Но люди в гражданском палками разбили дверь и таки вытащили оттуда людей. Попытки заступиться привели лишь к большей агрессии со стороны силовиков. Вот видео того, как это было:

А вот итог:

На этом видео видно, как человек в штатском и бронежилете догоняет демонстранта, и – когда тот уже лежит на земле – начинает бить его дубинкой.

На этом видео людям удалось отбить парня у силовиков – и даже снять с одного маску.

Сегодня задерживают, в том числе, и женщин.

МВД как бы не отрицает, что в Беларуси — хапун. Ведомство утверждает, что счет задержанных по всей стране идет на сотни — «это не одна сотня и не две». «Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будет только завтра утром», — заявили в МВД.