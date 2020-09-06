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Топор, флаг, наклейки — сотрудники ГАИ нашли это в Opel. Водитель сбежал (видео)

06.09.2020 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о происшествии сегодня в столице. Внимание сотрудников ДПС ГАИ привлекла легковушка Opel. Водитель машины, увидев милиционеров, выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении.

В салоне и багажнике Opel нашли «негосударственную атрибутику», разные виды ножей, топоров и наклейки с надписями «Забастовка» и «Мы требуем переговоров с народом».

Водителя машины уже установили, однако он пока не вернулся за вещами.

Милиция проводит проверку по этому факту.

 
 
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Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о происшествии сегодня в столице. Внимание сотрудников ДПС ГАИ привлекла легковушка Opel. Водитель машины, увидев...
 
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