ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Чехии призвал пересчитать голоса на выборах в Беларуси

06.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пересчет бюллетеней чешский лидер предлагает провести под международным контролем, а кто откажется - нечист.




 
Президент Чехии Милош Земан заявил, что необходимо пересчитать бюллетени на президентских выборах в Беларуси, которые прошли 9 августа, сообщает Радио Свобода.
 
"Необходимо будет пересчитать бюллетени, как это предложил контр-кандидат Лукашенко", — сказал он.
 
По словам Земана, пересчет необходимо проводить под международным контролем.
 
"И тогда будет видно, на чьей стороне правда. Любой, кто отрицает пересчет бюллетеней, показывает, что у него нечистая совесть", — полагает президент Чехии.

Он наивен, конечно. Потому что пересчитывать давно нечего. Более того, в интернете уже много свидетельств, что настоящие бюллетени для голосования сжигали.  
Напомним, что в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы выступают против режима Александра Лукашенко.
 
ЦИК страны заявила, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пересчет бюллетеней чешский лидер предлагает провести под международным контролем, а кто откажется - нечист.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топор, флаг, наклейки — сотрудники ГАИ нашли это в Opel. Водитель сбежал (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus
06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика