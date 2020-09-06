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«Крумкачы» вновь проявили солидарность с протестующими

06.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале матча «Гомель» — «Крумкачы» футболисты в очередной раз проявили солидарность с протестующими. После стартового свистка они встали и начали хлопать в ладоши. Их поддержала и скамейка запасных.



Скриншот трансляции на YouTube-канале ФК «Крумкачы»


В первый раз такую акцию организовали тоже «Крумкачы» — в первом матче мужских команд со зрителями после выборов. После этого ее повторяли другие команды.

Отметим, что этот матч «Крумкачы» проводили без зрителей «по инициативе милиции», несмотря на обещания главы АБФФ.
 
Теги: Гомель
 
 
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В начале матча «Гомель» — «Крумкачы» футболисты в очередной раз проявили солидарность с протестующими. После стартового свистка они встали и начали хлопать в...
 
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