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«Крумкачы» вновь проявили солидарность с протестующими
Источник материала: Партизан
В начале матча «Гомель» — «Крумкачы» футболисты в очередной раз проявили солидарность с протестующими. После стартового свистка они встали и начали хлопать в ладоши. Их поддержала и скамейка запасных.
Скриншот трансляции на YouTube-канале ФК «Крумкачы»
В первый раз такую акцию организовали тоже «Крумкачы» — в первом матче мужских команд со зрителями после выборов. После этого ее повторяли другие команды.
Отметим, что этот матч «Крумкачы» проводили без зрителей «по инициативе милиции», несмотря на обещания главы АБФФ.
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В начале матча «Гомель» — «Крумкачы» футболисты в очередной раз проявили солидарность с протестующими. После стартового свистка они встали и начали хлопать в...
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