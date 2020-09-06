«Крумкачы» вновь проявили солидарность с протестующими









Скриншот трансляции на YouTube-канале ФК «Крумкачы»









В первый раз такую акцию организовали тоже «Крумкачы» — в первом матче мужских команд со зрителями после выборов. После этого ее повторяли другие команды.





Отметим, что этот матч «Крумкачы» проводили без зрителей «по инициативе милиции», несмотря на обещания главы АБФФ.



