Кто в Беларуси выживает на сущие копейки













Обследования населения по уровню жизни проводят 4 раза в год. Для этого чиновники формируют выборку из нескольких тысяч домашних хозяйств. Критерий образования выборки — ее соответствие структуре населения по данным переписи. Участие в обследовании сугубо добровольное: отказников заменяют домашними хозяйствами с аналогичным составом.





Домашнее хозяйство — человек или группа людей, которые проживают совместно и объединяют свои расходы в общих целях. Чаще всего под это определение попадает семья, но домашним хозяйством могут считаться и люди-одиночки. Особенно это касается пенсионеров.





Чиновники ранжируют выборку по уровню ресурсов. Располагаемые ресурсы — это деньги, продукты из личного подсобного хозяйства и натуральные льготы. Чем ниже ресурсы на человека или домашнее хозяйство, тем ниже уровень жизни.





Результаты обследования домашних хозяйств публикуются с временной задержкой. Сейчас стали доступны данные за 2 квартал 2020 года.





Средний уровень ресурсов на человека в Беларуси довольно невысок — это 589 BYN в месяц. В пересчете по официальному курсу доллара душевые ресурсы составили 242 USD.





Для сравнения: во 2 квартале 2019 года душевые ресурсы достигали 559 BYN в месяц, что было эквивалентно 267 USD. Выходит, что средний белорус обеднел за скользящий год на 25 USD.





Статорганы также высчитывают медианный уровень ресурсов среди всего населения, без группировки на домашние хозяйства. Если перефразировать, то это сумма ресурсов, выше и ниже которой находятся по 50% белорусов.





Во 2 квартале медиана составила 474 BYN в месяц. Сравнивать этот показатель с 589 BYN на члена домохозяйства нельзя, так как различные домохозяйства состоят из разного количества человек.





Традиционно самыми обеспеченными выглядят жители Минска — их медиана составила 631 BYN. В областях медианные ресурсы колебались между 427 BYN (Могилевская) и 485 BYN (Гродненская).





В нашей стране бедность и нищета гораздо сильнее распространены в сельской местности. На селе 4,8% населения (каждый двадцатый) даже с учетом огородов имели меньше 200 BYN на брата. В городской местности таких насчитали 2%.





Еще 6,8% сельчан имели ресурсы от 200 до 250 BYN, 10,7% — от 250 до 300 BYN. В городах и поселках таких было 3,4% и 5% соответственно.





Самая бедная область страны — Могилевская. В этом реги е 5,4% населения выживают менее чем на 200 BYN в месяц, 6,2% — на 200–250 BYN, 8,6% — на 250–300 BYN.