В самом читающем белорусском городе Белыничи празднуют День письменности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первое дыхание осени жители Беларуси почувствуют уже в начале следующей недели. Температура днем понизится до плюс 16 и пройдут дожди. А пока еще по-летнему тепло. В самом читающем городе Белыничи сегодня плюс 21. Там проходит праздник, посвященный Дню письменности, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Столица 27-го Дня белорусской письменности принимает тысячи гостей. К национальному празднику в райцентре на северо-западе Могилевской области обновили более 100 объектов. В том числе и центральную площадь, где и проходят основные события. Также открыт обновленный музей известного художника-пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули.

Работает «Печатный двор» и другие фестивальные павильоны. Это место, где можно узнать о книжных новинках, пополнить домашнюю библиотеку бестселлерами, взять автографы у писателей и просто поговорить. Шести лучшим поэтам и прозаикам вручили сегодня Национальную литературную премию – самую престижную в Беларуси. Это стало одним из главных событий праздника.

«Для меня это важная награда, почетная, она свидетельствует о том, что мое творчество признают профессиональные мастера слова, которых я читаю, уважаю и ценю», – сказала лауреат Национальной литературной премии (номинация «Дебют») Ольга Никитенко.

Весь день на сцене форума звучат стихи и рассказы на мове. Для гостей показывают фильмы на белорусском языке, проводят спортивные соревнования. Можно пройти и квест по произведениям знаменитого белорусского писателя Владимира Короткевича. В прошлом году фестиваль собрал около 10 тысяч гостей из разных стран. В нынешнем праздник тоже масштабный. И власти, и местные жители отмечают, что такие мероприятия очень нужны, особенно малым городам, потому что привносят новую жизнь.

«Это праздник, который позволяет возродиться тому населенному пункту, в котором он проводится. Сегодня мы открыли музей Витольду Бялыницкого-Бирули – нашему художнику, земляку, человеку, который посвятил свое творчество красотам родной земли», – заявил министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь.

Однако пандемия внесла свои коррективы в традицию. Впервые все иностранные литераторы участвуют в празднике online. Так, прошел виртуальный «круглый стол» с белорусскими коллегами-писателями. Но все же «живых» встреч больше.

Форум неофициально продлится еще несколько дней. Продолжат работу ярмарки книг для местных жителей. Также состоятся литературные чтения и конференции – о том, какая сегодня белорусская проза и поэзия, и что нового в нее можно привнести.