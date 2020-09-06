|
Белорусские власти начали использовать титушек
Источник материала: Навiны
Вечером 6 сентября в разных местах Минска жестко, с применением грубой силы задерживают людей, сообщают очевидцы.
Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в парке Победы, на улицы Немига, на площади Свободы.
Задержания производят люди в штатском, но в бронежилетах и с дубинками. Это происходит с применением грубой силы и часто в присутствии работников милиции в форме, которые не вмешиваются в ситуацию.
В соцсетях высказывается
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 6 сентября в разных местах Минска жестко, с применением грубой силы задерживают людей, сообщают очевидцы. Задержания были отмечены в районе проспекта...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)