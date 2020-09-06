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Белорусские власти начали использовать титушек

06.09.2020 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 6 сентября в разных местах Минска жестко, с применением грубой силы задерживают людей, сообщают очевидцы.

Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в парке Победы, на улицы Немига, на площади Свободы.

Задержания производят люди в штатском, но в бронежилетах и с дубинками. Это происходит с применением грубой силы и часто в присутствии работников милиции в форме, которые не вмешиваются в ситуацию.

В соцсетях высказывается предположение, что это могут быть сотрудники ГУБОПиК.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 6 сентября в разных местах Минска жестко, с применением грубой силы задерживают людей, сообщают очевидцы. Задержания были отмечены в районе проспекта...
 
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