Белорусские власти начали использовать титушек

Вечером 6 сентября в разных местах Минска жестко, с применением грубой силы задерживают людей, сообщают очевидцы.

Задержания были отмечены в районе проспекта Победителей, в парке Победы, на улицы Немига, на площади Свободы.

Задержания производят люди в штатском, но в бронежилетах и с дубинками. Это происходит с применением грубой силы и часто в присутствии работников милиции в форме, которые не вмешиваются в ситуацию.