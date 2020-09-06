После Марша единства в Минске прошли жесткие задержания его участников

Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Брутальная реакция силовиков на протесты в Минске 6 сентября последовала после того, как основная масса участников Марша единства разошлись.

И тут за людьми началась охота.

Воскресная акция Марш единства проходила традиционно мирно. Люди скандировали лозунги, хлопали в ладоши, пели песни. Участники марша прошли от ГУМа, мимо стелы практически до площади Государственного флага, где движение им перегородил заслон из спецтехники, колючей проволоки и омоновцев. Около 17.30 люди начали расходится и тут начались задержания. Причем в разных районах города.

На проспекте Победителей охоту на людей усторили неизвестные с дубинаками в масках.

Задержания также проходили в парке Победы. Кто-то предпочел уплыть от силовиков, чтобы не оказаться в автозаке.