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После Марша единства в Минске прошли жесткие задержания его участников
06.09.2020 20:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото tut.by
Брутальная реакция силовиков на протесты в Минске 6 сентября последовала после того, как основная масса участников Марша единства разошлись.И тут за людьми началась охота.
Воскресная акция Марш единства проходила традиционно мирно. Люди скандировали лозунги, хлопали в ладоши, пели песни. Участники марша прошли от ГУМа, мимо стелы практически до площади Государственного флага, где движение им перегородил заслон из спецтехники, колючей проволоки и омоновцев. Около 17.30 люди начали расходится и тут начались задержания. Причем в разных районах города.
На проспекте Победителей охоту на людей усторили неизвестные с дубинаками в масках.
Задержания также проходили в парке Победы. Кто-то предпочел уплыть от силовиков, чтобы не оказаться в автозаке.
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Брутальная реакция силовиков на протесты в Минске 6 сентября последовала после того, как основная масса участников Марша единства разошлись.
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