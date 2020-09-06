ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После Марша единства в Минске прошли жесткие задержания его участников

06.09.2020 20:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Брутальная реакция силовиков на протесты в Минске 6 сентября последовала после того, как основная масса участников Марша единства разошлись.

И тут за людьми началась охота. 

Воскресная акция Марш единства проходила традиционно мирно. Люди скандировали лозунги, хлопали в ладоши, пели песни. Участники марша прошли от ГУМа, мимо стелы практически до площади Государственного флага, где  движение им перегородил заслон из спецтехники, колючей проволоки и омоновцев. Около 17.30 люди начали расходится и тут начались задержания. Причем в разных районах города. 

На проспекте Победителей охоту на людей усторили неизвестные с дубинаками в масках. 

Задержания также проходили  в парке Победы. Кто-то предпочел уплыть от силовиков, чтобы не оказаться в автозаке.  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брутальная реакция силовиков на протесты в Минске 6 сентября последовала после того, как основная масса участников Марша единства разошлись.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Крумкачы» вновь проявили солидарность с протестующими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus
06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика