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Видео жесткого задержания в кофейне O'Petit: силовики в гражданском разбили дверь и достали людей (видео)

06.09.2020 20:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несмотря на то что протестам скоро исполнится месяц, сегодня едва ли не впервые посыпались стекла публичных объектов, встретившиеся на пути. Казалось, что вечером протест уже подошел к концу, как и во все предыдущие воскресенья, но нет. Растекающиеся по городу ручейки людей стали мишенью для автозаков и микроавтобусов без номеров. Брутально действовали на Немиге.

Сначала автозаки кружили в режиме сафари по Немиге от ратуши до гостиницы «Юбилейная». Потом стали останавливаться. Люди (кто-то шел с митинга, кто-то проходил по обычно многолюдной улице) разбегались.

Несколько человек забежало в кофейню O'Petit, кто-то (сотрудники или сами вбежавшие) закрыл дверь на замок. Подбежала группа людей в гражданском, в масках и разбили стеклянную дверь дубинками. После этого жестко вывели подозреваемых в мирном протесте. Некоторых били при задержании под крики окруживших людей. Кто пытался убежать — догоняли и били еще сильнее.

Видео жесткого задержания в кофейне O'Petit: силовики в гражданском разбили дверь и достали людей (видео)
Видео жесткого задержания в кофейне O'Petit: силовики в гражданском разбили дверь и достали людей (видео)
Видео жесткого задержания в кофейне O'Petit: силовики в гражданском разбили дверь и достали людей (видео)
Видео жесткого задержания в кофейне O'Petit: силовики в гражданском разбили дверь и достали людей (видео)
Видео жесткого задержания в кофейне O'Petit: силовики в гражданском разбили дверь и достали людей (видео)

Аналогичные акции (только без битья дверей) по задержанию прошли по всему перекрестку Немиги и Богдановича.

Мы связались с хозяином кофейни. Пока он в растерянности:

— Будем смотреть записи с камеры наблюдения. Потом решим, что делать и куда жаловаться. Пока что надо решить, что делать ближайшей ночью.

 
 
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Несмотря на то что протестам скоро исполнится месяц, сегодня едва ли не впервые посыпались стекла публичных объектов, встретившиеся на пути. Казалось, что вечером...
 
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