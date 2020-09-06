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Известные спортсмены вышли на акцию протеста в Минске
Источник материала: Tut.by
Ряд известных белорусских спортсменов вновь приняли участие в акции протеста в центре Минска.
Среди них — братья Мещеряковы, Андрей Кравченко, Артур Удрис, Степан Попов, Валентина Зеленкевич, Надежда Остапчук и другие.
Отметим, что спортсмены уже не в первый раз выходят на акции протеста. Они создали «Белорусский фонд спортивной солидарности».
Также уже более
В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Елена Левченко, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
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Ряд известных белорусских спортсменов вновь приняли участие в акции протеста в центре Минска.
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