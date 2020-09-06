Российские артисты и музыканты выступили в поддержку протестующих в Беларуси

Российские артисты и музыканты выступили в поддержку Беларуси. Сперва это была акция солидарности с уволенными актерами Минского театра имени Янки Купалы – «Купаловцы, мы с вами!», а теперь – это уже всеобщий онлайн-марафон российских деятелей культуры в поддержку белорусов. Сперва это была акция солидарности с уволенными актерами Минского театра имени Янки Купалы – «Купаловцы, мы с вами!», а теперь – это уже всеобщий онлайн-марафон российских деятелей культуры в поддержку белорусов.





«Мы начали проект, как поддержку коллектива Купаловского театра. Но сейчас, глядя на то, что происходит в вашей стране, мы считаем, что должны проявить солидарность абсолютно с каждым: студент, сотрудник IT, заводчанин, пенсионер, ветеран… Белорусы, вы прекрасны, вы пример!», – сказал организатор проекта Анатолий Белый.





К акции уже присоединились Андрей Макаревич, Максим Виторган, Чулпан Хаматова, Юлия Ауг, Леонид Барац, Максим Леонидов, Алексей Кортнев, Анатолий Кот, Михаил Трухин, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Сергей Белоголовцев, Евгения Добровольская, Евгений Стычкин.







