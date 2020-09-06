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Российские артисты и музыканты выступили в поддержку протестующих в Беларуси
Источник материала: Партизан
В знак солидарности российские деятели культуры читают стихи белорусских поэтов: и на русском, и на белорусском языке.
«Мы начали проект, как поддержку коллектива Купаловского театра. Но сейчас, глядя на то, что происходит в вашей стране, мы считаем, что должны проявить солидарность абсолютно с каждым: студент, сотрудник IT, заводчанин, пенсионер, ветеран… Белорусы, вы прекрасны, вы пример!», – сказал организатор проекта Анатолий Белый.
К акции уже присоединились Андрей Макаревич, Максим Виторган, Чулпан Хаматова, Юлия Ауг, Леонид Барац, Максим Леонидов, Алексей Кортнев, Анатолий Кот, Михаил Трухин, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Сергей Белоголовцев, Евгения Добровольская, Евгений Стычкин.
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В знак солидарности российские деятели культуры читают стихи белорусских поэтов: и на русском, и на белорусском языке.
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