В ходе протестов разбита первая витрина. Силовиками

сообщает, что во время жестких задержаний в Минске часть людей забежала в кофейню на проспекте Победителей, чтобы укрыться в ней, а хозяева заведения закрыли в него вход. Но люди в гражданском палками разбили дверь и таки вытащили оттуда людей. Попытки заступиться привели лишь к большей агрессии со стороны силовиков. Вот видео того, как это было: