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В ходе протестов разбита первая витрина. Силовиками
Источник материала: Партизан
Сегодня, 6 сентября, в Минске традиционно состоялся марш. Люди мирно вышли в центр города, дошли до Дворца Независимости, постояли около кордона пару часов и начали расходиться. И тут ОМОН озверел. Люди в форме и без нее начали брутально задерживать людей с применением силы.
В человеке, который разбирает витрину и привел с собой людей без опознавательных знаков, но с дубинками и в балаклавах, опознали Николая Карпенкова, который возглавляет ГУБОПиК.
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Сегодня, 6 сентября, в Минске традиционно состоялся марш. Люди мирно вышли в центр города, дошли до Дворца Независимости, постояли около кордона пару часов и начали...
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