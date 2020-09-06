«Допотопная деревенщина»: Павел Латушко рассказал о последствиях для Лукашенко от «перехваченного» разговора о Навальном

Источник материала: KYKY

«Перехваченный» беларускими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина о российском политике Алексее Навальном (запись этой беседы, по версии так называемого президента Александра Лукашенко, уличает канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что про отравление Навального она соврала) остается темой множества мемов . Но, если посерьезнее, каковы могут быть последствия для Лукашенко от этого «разговора»? Как на него могут отреагировать в Европе? Об этом в беседе с «МБХ медиа» порассуждал бывший министр культуры, дипломат, член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Это самая низкопробная пропаганда, которая может быть, – считает Латушко. – Технических возможностей у наших спецслужб нет [чтобы отслеживать подобные разговоры]. Так что никаких последствий, кроме как понимания Германией и Польшей реального состояния дел у самопровозглашенного президента Беларуси, быть и не может. Фактически он еще раз доказывает, что не в состоянии управлять страной, поскольку использует недопустимые для нормального государства меры.

В мировой практике мы понимаем, что соответствующие структуры должны выполнять свою работу в интересах государства, и есть правила, по которым эти сведения не разглашаются. Они обычно передаются союзникам по своим каналам, и используются в публичном пространстве только в самых исключительных случаях. Таких «исключительных случаев» в истории Беларуси было достаточно – можно вспомнить «Фрау А», тематика которой тоже затрагивалась в беларуских СМИ».

Напомним, «Фрау А» – загадочная женщина из Германии. В марте 2017 года с ее письма к Лукашенко стартовало знаменитое дело «Белого Легиона»; письмо послужило формальным поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Создание незаконного вооруженного формирования», фигурантами которого оказались 35 человек. Однако спустя пару месяцев громкое «Белого Легиона» фактически развалилось, осенью 2017 года уголовное преследование всех его участников прекратили.

«Преувеличение роли беларуских спецслужб может быть нужно Беларуси для того, чтобы показать, как они сильны и мощны, а также загладить перед российским партнером высказывания, слова и действия в отношении России, которые допускал самопровозглашенный президент последний год, – отвечает Латушко на вопрос «МБХ медиа» о том, для чего Лукашенко понадобилась публикация «перехваченной» беседы. – Тогда в адрес России из его уст звучала жесткая критика, неприемлемость позиций России, а сейчас делается попытка показать дружеские, союзные отношения. Уверен, что люди в Кремле, которые ознакомились с этой информацией, отдают отчет в ее недостоверности и низкопробности и понимают, что это недопустимо использовать ни в пропагандистских целях, ни в дипломатической практике, тем более из уст на данный момент действующего главы государства».

Латушко убежден, что никто не станет проверять информацию, озвученную в «разговоре» Варшавы и Берлина, потому как он не достоин «траты никакого времени и внимания». «Такая «работа» показывает уровень нынешних специалистов. Я знаю, что там есть офицеры высокого уровня и патриоты, но то, что эти сотрудники сделали сейчас, – это работа на репутацию своего ведомства. Им нужно подумать о том, что они делают и для чего. Подобных акций они больше сделать не смогут, поскольку уже полностью расписались в своей несостоятельности», – добавил член президиума КС.

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Обложка: kupalauski.by.