Глава МВД Караев о пострадавших сотрудниках, жестокости милиции и угрозах депутатам

Источник материала: Onliner

Этим вечером на телеканале СТВ вышло интервью с министром внутренних дел Юрием Караевым. Глава силового ведомства рассказал о действиях милиции и реакции на мирные протесты.

О «координаторах массовых беспорядков»

Юрий Караев рассказал, каким образом сотрудники МВД выявляют координаторов массовых беспорядков:

— Работа эта на самом деле очень трудоемкая, она проходит по всем фронтам — и в оперативном плане, и визуально. Их видно и по камерам, и на улицах — тех, кто явно выделяется. Как бы он ни прятался, он и своими внешними показателями, и призывами, и руками (выделяется — прим. ред.) — профессионально подготовленному милиционеру видно координатора, организатора и наиболее активного участника. Тот, кто ведет за собой толпу этих иногда не понимающих, куда их ведут и зачем, людей.

Для многих, особенно среди молодежи, это такое веселое приключение типа квеста. Они не понимают, что такое сутки получить. Они думают: штрафом отделаемся, мама с папой заплатят и дальше буду учиться или, что еще хуже, бездельничать.

«Мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать»

— Мы замечаем в тех протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они тоже явно видны – такие боевики, похожи на футбольных фанатов, анархистов. Просто на бойцов, назовем их так, которых много было именно 9—10-го числа. Потом они резко вдруг растворились. Кто-то, видно, в райотделе посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть. В последующее время они стали прятаться за женщин.

Кстати, примета нашего времени – девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. Конечно же, по этому поводу пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Вот такие у них мальчики, которых они охраняют, становясь в свои «боевые» сцепки. Конечно же, мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать.

Про силовую акцию скажу так: она возможна. Конечно же, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл загас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте — если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем. Другое дело, что мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно.

Белорусская милиция: «гуманная, выдержанная, хладнокровная»

Касательно информации о давлении на депутатов со стороны протестного населения министр внутренних дел сообщил следующее:

— Есть такая тема, что в той или иной области идет давление на депутатов. Цель какая? Чтобы отозвать их по надуманным предлогам и, видимо, освободить какие-то — я так понимаю — места для каких-то своих депутатов. Наши депутаты избраны по закону, по Конституции населением. И вот это грубое давление «отзывайся, а то мы тебя...» или, как мне давали почитать SMS журналисты, «срочно увольняйся и к нам» — цитирую: «Иначе едем за твоими детьми». Это неприкрытый терроризм, подлые и грязные методы, бандитское давление на наших представителей средств массовой информации, депутатов и представителей власти.

Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если нашим сотрудникам, то управление собственной безопасности.

Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и больницах. Мы их не бросим, будем лечить, моральная, материальная и финансовая помощь будет максимальная оказана.

Я хочу снова вспомнить, что нас тут пытаются затроллить какими-то синяками, а я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы — слава богу, что все живы — это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен.

Буквально на прошлой неделе мужчина в одном из райцентров Минской области не дозвонился до милиции, ибо набирал 02, а не 102. Злой и пьяный, что не может вызвать милицию на своих домочадцев, взял два ножа и пошел искать эту милицию. Увидев первый же патруль, стал привлекать их внимание неприличными жестами, а когда ребята вылазили из машины, подскочил. Одному милиционеру — колото-резаная рана затылка, другому — порез голени. Конечно же, задержан. И жив, и здоров, и ничего с ним — просто задержан.

Недавно в одном из районов Могилевской области сотрудники Госавтоинспекции преследуют явно пьяного водителя. Те выскакивают из машины — двое мужчин и жена одного из них — все пьяные. И вдруг выхватывают канистру с бензином и начинают бегать вокруг автомобиля ГАИ, обливать его и сотрудников милиции. Наши применяют физическую силу и спецсредство, палку, выбивают зажигалку палкой из руки негодяя. К слову, пять раз судимый ранее, административок столько, что просто клейма негде ставить. И только в момент, когда уже наших должны были сжечь, табельное оружие достают. Восемь предупредительных вверх и уже тогда три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места.

Боевиков «со стороны Украины» вычисляют

Журналистка СТВ задала вопрос о «боевиках со стороны Украины», про которых ранее говорил российский министр иностранных дел. Юрий Караев ответил, что их ищут: «У нас в главном управлении по борьбе с оргпреступностью есть специальное подразделение по выявлению и розыску именно таких вот экстремистов, террористов и так далее. Мы всегда по этому работали, в эти дни усиленно работаем вместе с Комитетом госбезопасности и Госпогранкомитетом. Да и вся криминальная милиция, милиция общественной безопасности (участковые, патрульные) ориентированы на это. Вычисляем».