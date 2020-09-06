Задержан член Координационного совета Андрей Егоров

6 сентября в Минске задержан член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Андрей Егоров — известный политолог, директор Центра европейской трансформации.





Как сообщает телеграм-канал совета, Егорова задержали около 14:00 в районе улицы Чеботарева. Там сегодня массово задерживали демонстрантов, которые организованно шли в центр города для участия в акции «Марш единства». Информации о местонахождении Егорова до сих пор нет, отмечают в КС.

Андрей Егоров был в числе первых, кого включили в состав Координационного совета.