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Задержан член Координационного совета Андрей Егоров
Источник материала: Навiны
6 сентября в Минске задержан член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Андрей Егоров — известный политолог, директор Центра европейской трансформации.
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Андрей Егоров был в числе первых, кого включили в состав Координационного совета.
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6 сентября в Минске задержан член Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Андрей Егоров — известный политолог, директор...
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