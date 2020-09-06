Минские протесты в лицах. Фотоподборка

Источник материала: Onliner

Воскресенье отметилось массовыми уличными демонстрациями в Минске, а также некоторых областных и региональных центрах. Команда Onliner работала на местах событий в столице, где людей собралось больше всего. Мы составили фотоподборку минчан, которые вышли протестовать на улицы.













































































