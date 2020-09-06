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Минские протесты в лицах. Фотоподборка
Источник материала: Onliner
Воскресенье отметилось массовыми уличными демонстрациями в Минске, а также некоторых областных и региональных центрах. Команда Onliner работала на местах событий в столице, где людей собралось больше всего. Мы составили фотоподборку минчан, которые вышли протестовать на улицы.
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Воскресенье отметилось массовыми уличными демонстрациями в Минске, а также некоторых областных и региональных центрах. Команда Onliner работала на местах событий в...
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