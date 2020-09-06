До трех тысяч человек приняли участие в Марше единства в Могилеве

Могилев стал еще одним городом, где 6 сентября прошел массовый Марш единства.

Участники собрались на площадке перед торговым центром «Атриум». Накануне марша на площадке установили огромный надувной аттракцион. Сотрудники милиции предупреждали людей, что мероприятие несанкционировано, и что если они не разойдутся, то против них применят физическую силу и специальные средства.

















Силовики не позволили демонстрантам пройти на площадь Славы. Подъезды к площади были оцеплены.

Среди традиционных лозунгов протестующие чаще всего выкрикивали «Один за всех и все за одного», «Могилев — наш город».

Не все прохожие приветствовали колонну протестующих. Некоторые пожилые горожане называли участников марша «дурнями», «майданутыми», говорили, что «всех их надо посадить».

По ходу продвижения колонны милиция не задерживала участников, хотя за колонной следовало несколько машин с сотрудниками ОМОН.

















Завершился Марш единства у драмтеатра. Развернув на площадке большой бело-красно-белый флаг и скандировав «Уходи ты и твой ОМОН», участники разошлись.

По информации правозащитников, после марша было задержано около десяти человек.

Фото Алеся Асипцова