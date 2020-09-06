В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

Источник материала: Onliner Сегодня днем во время уличных акций силовики задержали 12-летнего Ярослава. Наши корреспонденты встретили парня в сопровождении мамы, которая приехала его забирать из Центрального РУВД. Подросток рассказал, что пошел на мирный протест сам — не предупредив родителей.

Прямо при наших корреспондентах выпустили в сопровождении матери 12-летнего подростка. Его зовут Ярослав. Он не отрицает, что был на протесте. Пошел туда сам, без ведома родителей. Парня задержали так: подошли четверо омоновцев, усадили в микроавтобус и привезли в Центральное РУВД. У подростка попросили телефон в разблокированном виде. Силовики увидели ролик с митинга и забрали смартфон «на экспертизу». Она может длиться до десяти дней. Матери подростка сказали, что могут быть правовые последствия: постановка на учет по делам несовершеннолетних.









У Центрального РУВД много людей. Некоторые раздают пиццу, чтобы поддержать. Молодые люди рассказали нашим корреспондентам, что их друга Егора задержали примерно в 14:30 у «Короны» на Кальварийской. Они утверждают, что тот был без символики, ничего не выкрикивал. Также здесь замечен мужчина из Гонконга. Он сказал, что находится здесь, потому как задержали его друга.





Перед Заводским РУВД людей много — около сотни, по оценке наших корреспондентов. Люди раскладывают пледы на траве. В здании РУВД свет включен во многих окнах. Девушка рассказала, что была днем на Чеботарева во время задержаний:

— Мы подъехали на машине за нархозом, там уже была баррикада, все свернули в сторону тракторного завода. Сейчас я уже понимаю, что это была подстава: люди пошли вдоль канала и свернули во дворы, где старые двухэтажные домики. Мы увидели, что по трамвайным путям едут автозаки на тракторном заводе. Люди начали бежать, а кто-то в сцепку стал. Была команда: «Стоим!». Нас зажали перед домом у двух подъездов. Начали паковать первую группу, а я была во второй. Мне стало плохо, меня вывел ОМОН, когда я сказала в толпе, что сейчас упаду. Они [силовики] были относительно мирными, жести не было. Но все равно было очень неприятно. Сказали парням самим идти в авто, но девушек тоже паковали. Была женщина, которую сильно скрутило от стресса. Мне стало плохо, я отошла подальше и издалека наблюдала за происходящим.









Две сестры, 21 и 23 года, вышли из Заводского РУВД:

— Мы шли по Партизанскому проспекту, возле тракторного увидели шеренгу ОМОНа со щитами. Думали, расходиться или нет. Решили пойти во дворы. Мы были возле улицы Щербакова. Стояли мирно. «Солдаты в зеленом» просто ждали приказа, они не активничали. А ОМОН довольно жестко задерживал людей, женщину повалили на землю, некоторые теряли вещи. Иногда предлагали мирно пройти в автозак, на что люди отвечали: «Мы вам не верим». При этом силовики обещали, что все будет мирно и спокойно. Некоторые мужчины соглашались и сами проходили в автозак. Больше всего оскорбило, как с нами обращались внутри РУВД. С нами проводили «образовательные лекции», брали обещания, что больше никуда не пойдем, плохо говорили о флаге [бело-красно-белом]. Люди, которые проводили эти «лекции», никак не представлялись.



















Возле Центрального РУВД женщина ждет своего мужа. Она рассказала, что он шел возле посольства Азербайджана. Мужчина возвращался с митинга. Флаг уже свернул и убрал в карман, а в руке нес древко. Он был с приятелями, когда подъехал микроавтобус. Друзья смогли убежать, а мужчину задержали.













На Окрестина, где находятся ИВС и ЦИП, приезжали несколько микроавтобусов, но это не те авто, на которых обычно доставляют задержанных. Поговаривают, что, по опыту предыдущих недель, задержанных могут доставить и поздно вечером или глубокой ночью.

Вечером минчане стали искать задержанных. У Октябрьского РУВД три девушки рассказали нашим корреспондентам, что с компанией мужчин шли в кафе. Какой-либо символики на них не было. Двоих мужчин задержали. У одного из них были смарт-часы Apple Watch с включенной геолокацией. По ней девушки смогли установить местонахождение: метка указывала на Октябрьский РУВД. Однако здесь им сказали, что никого не привозили. Также у Октябрского РУВД был мужчина, который рассказал, что задержали его подругу. Где она сейчас — неизвестно.