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В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

07.09.2020 06:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем во время уличных акций силовики задержали 12-летнего Ярослава. Наши корреспонденты встретили парня в сопровождении мамы, которая приехала его забирать из Центрального РУВД. Подросток рассказал, что пошел на мирный протест сам — не предупредив родителей. 

Прямо при наших корреспондентах выпустили в сопровождении матери 12-летнего подростка. Его зовут Ярослав. Он не отрицает, что был на протесте. Пошел туда сам, без ведома родителей. Парня задержали так: подошли четверо омоновцев, усадили в микроавтобус и привезли в Центральное РУВД. У подростка попросили телефон в разблокированном виде. Силовики увидели ролик с митинга и забрали смартфон «на экспертизу». Она может длиться до десяти дней. Матери подростка сказали, что могут быть правовые последствия: постановка на учет по делам несовершеннолетних.

В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

У Центрального РУВД много людей. Некоторые раздают пиццу, чтобы поддержать. Молодые люди рассказали нашим корреспондентам, что их друга Егора задержали примерно в 14:30 у «Короны» на Кальварийской. Они утверждают, что тот был без символики, ничего не выкрикивал. Также здесь замечен мужчина из Гонконга. Он сказал, что находится здесь, потому как задержали его друга.

В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

Перед Заводским РУВД людей много — около сотни, по оценке наших корреспондентов. Люди раскладывают пледы на траве. В здании РУВД свет включен во многих окнах. Девушка рассказала, что была днем на Чеботарева во время задержаний:

— Мы подъехали на машине за нархозом, там уже была баррикада, все свернули в сторону тракторного завода. Сейчас я уже понимаю, что это была подстава: люди пошли вдоль канала и свернули во дворы, где старые двухэтажные домики. Мы увидели, что по трамвайным путям едут автозаки на тракторном заводе. Люди начали бежать, а кто-то в сцепку стал. Была команда: «Стоим!». Нас зажали перед домом у двух подъездов. Начали паковать первую группу, а я была во второй. Мне стало плохо, меня вывел ОМОН, когда я сказала в толпе, что сейчас упаду. Они [силовики] были относительно мирными, жести не было. Но все равно было очень неприятно. Сказали парням самим идти в авто, но девушек тоже паковали. Была женщина, которую сильно скрутило от стресса. Мне стало плохо, я отошла подальше и издалека наблюдала за происходящим.

В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

Две сестры, 21 и 23 года, вышли из Заводского РУВД:

— Мы шли по Партизанскому проспекту, возле тракторного увидели шеренгу ОМОНа со щитами. Думали, расходиться или нет. Решили пойти во дворы. Мы были возле улицы Щербакова. Стояли мирно. «Солдаты в зеленом» просто ждали приказа, они не активничали. А ОМОН довольно жестко задерживал людей, женщину повалили на землю, некоторые теряли вещи. Иногда предлагали мирно пройти в автозак, на что люди отвечали: «Мы вам не верим». При этом силовики обещали, что все будет мирно и спокойно. Некоторые мужчины соглашались и сами проходили в автозак. Больше всего оскорбило, как с нами обращались внутри РУВД. С нами проводили «образовательные лекции», брали обещания, что больше никуда не пойдем, плохо говорили о флаге [бело-красно-белом]. Люди, которые проводили эти «лекции», никак не представлялись.







В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)

Возле Центрального РУВД женщина ждет своего мужа. Она рассказала, что он шел возле посольства Азербайджана. Мужчина возвращался с митинга. Флаг уже свернул и убрал в карман, а в руке нес древко. Он был с приятелями, когда подъехал микроавтобус. Друзья смогли убежать, а мужчину задержали.

В Минске задержали 12-летнего парня. Что вечером происходит у РУВД (видео)




На Окрестина, где находятся ИВС и ЦИП, приезжали несколько микроавтобусов, но это не те авто, на которых обычно доставляют задержанных. Поговаривают, что, по опыту предыдущих недель, задержанных могут доставить и поздно вечером или глубокой ночью.

Вечером минчане стали искать задержанных. У Октябрьского РУВД три девушки рассказали нашим корреспондентам, что с компанией мужчин шли в кафе. Какой-либо символики на них не было. Двоих мужчин задержали. У одного из них были смарт-часы Apple Watch с включенной геолокацией. По ней девушки смогли установить местонахождение: метка указывала на Октябрьский РУВД. Однако здесь им сказали, что никого не привозили. Также у Октябрского РУВД был мужчина, который рассказал, что задержали его подругу. Где она сейчас — неизвестно.

 
 
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Сегодня днем во время уличных акций силовики задержали 12-летнего Ярослава. Наши корреспонденты встретили парня в сопровождении мамы, которая приехала его...
 
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