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Фотофакт. Марш единства в Светлогорске
Источник материала: Навiны
Марш единства прошел 6 сентября в Светлогорске. Участие в нем приняли около трехсот человек.
Жители города собрались у торгового центра «Березки» и прошли маршем по микрорайонам города.
Фото Александра Алексейкова
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Марш единства прошел 6 сентября в Светлогорске. Участие в нем приняли около трехсот человек. Жители города собрались у торгового центра «Березки» и прошли маршем...
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