ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. Марш единства в Светлогорске

07.09.2020 06:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Марш единства прошел 6 сентября в Светлогорске. Участие в нем приняли около трехсот человек.

Жители города собрались у торгового центра «Березки» и прошли маршем по микрорайонам города.

Фотофакт. Марш единства в Светлогорске

Фотофакт. Марш единства в Светлогорске
Фотофакт. Марш единства в Светлогорске
Фотофакт. Марш единства в Светлогорске
Фотофакт. Марш единства в Светлогорске

 

 

Фото Александра Алексейкова

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марш единства прошел 6 сентября в Светлогорске. Участие в нем приняли около трехсот человек. Жители города собрались у торгового центра «Березки» и прошли маршем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Караев: если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика