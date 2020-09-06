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Караев: если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем

07.09.2020 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тридцать силовиков с тяжелыми увечьями находятся в лечебных учреждениях, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Караев: если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем
Фото n.sn.by

«Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и больницах. Мы их не бросим, будем лечить, моральная, материальная и финансовая помощь будет максимальная оказана», — сказал Караев.

Глава МВД заявил, что их «пытаются затроллить какими-то синяками», но, по его данным, «с 9 по 10-е [августа] восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы, слава богу, что все живы».

«Это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — подчеркнул Караев.

Министр заявил, что идет поиск координаторов протестов, «по всем фронтам — и в оперативном плане, и визуально».

«Их видно и по камерам, и на улицах — тех, кто явно выделяется. Как бы он ни прятался, он и своими внешними показателями, и призывами, и руками… Профессионально подготовленному милиционеру видно координатора, организатора и наиболее активного участника. Тот, кто ведет за собой толпу этих иногда не понимающих, куда их ведут и зачем, людей», — сказал милицейский чиновник.

«Никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл загас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте — если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем. Другое дело, что мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно», — заявил глава МВД.

 
 
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Тридцать силовиков с тяжелыми увечьями находятся в лечебных учреждениях, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.
 
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