Джоковича сняли с US Open. Он попал мячом в линейную судью

Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован на US Open за то, что попал мячом в линейную судью.

В первом сете матча против Пабло Каррено-Бусты Джокович пробил мячом в сторону и нечаянно попал в линейного судья. Женщина упала, после чего к ней подбежал Новак и попытался помочь. Он извинялся, объясняя ей и главному судье, что сделал это нечаянно. Серб соглашался, чтобы его оштрафовали на гейм или сет, но решение было куда жестче — Джоковича сняли с турнира.

First his shoulder and now this. @DjokerNole has accidentally hit a line judge.