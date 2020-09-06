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Джоковича сняли с US Open. Он попал мячом в линейную судью

07.09.2020 06:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован на US Open за то, что попал мячом в линейную судью.


Reuters

В первом сете матча против Пабло Каррено-Бусты Джокович пробил мячом в сторону и нечаянно попал в линейного судья. Женщина упала, после чего к ней подбежал Новак и попытался помочь. Он извинялся, объясняя ей и главному судье, что сделал это нечаянно. Серб соглашался, чтобы его оштрафовали на гейм или сет, но решение было куда жестче — Джоковича сняли с турнира.

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