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Милиция разбила стекло в кофейне, где прятались протестующие. Что говорят владельцы и МВД?
Источник материала: Tut.by
6 сентября столичная кофейня
Сегодня в столице прошел протестный
Сотрудник кафе помог протестующим: он закрыл помещение на замок, но мужчин в спортивных костюмах и масках это не остановило. Они разбили стеклянную дверь — и начались задержания. Об этом TUT.BY рассказал работник кофейни.
На этом видео сначала слышен шум разбивающегося стекла, а затем видно, как милиция выводит, избивает и задерживает людей — по большому счету, только парней (
Дверь в минское кафе резиновой дубинкой разбил мужчина в кепке «МВД». В нем узнали главу Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николая Карпенкова.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о том, был ли в числе задерживающих Карпенков. Саму ситуацию с налетом на заведение она прокомментировала так:
— Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать активистов они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан.
На место происшествия вызвали Следственный комитет, проводится проверка.
Побывала в кофейне и член президиума координационного совета Мария Колесникова.
Как сообщают наши читатели, минчане принесли к кофейне доски, которыми можно временно заблокировать разбитую дверь — сегодня восстановить стекло никак бы не удалось. На момент написания материала кофейня была закрыта для посетителей, а сотрудники наводили в помещении порядок.
Совладелица O’Petit Татьяна рассказала TUT.BY, что в заведении будут реагировать на ситуацию.
— Будем разговаривать с адвокатами, чтобы понимать, что мы можем сделать. Честно, впервые с таким столкнулись, сами в шоке, что первой витриной оказалась именно наша.
— Действия вашего сотрудника, который помог протестующим, вы поддерживаете?
— Это нормальный рефлекс любого испугавшегося человека — он сохраняет свою жизнь. Если бы там были хотя бы сотрудники милиции или если бы кто-то представился, показал «ксиву»… А так куча мужчин набежала на посетителей. Я не была там, но могу представить, как это страшно.
В
О’Petit — кофейня в французском стиле. Она
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6 сентября столичная кофейня O'Petit стала героем вечерних новостей. Во время задержаний после воскресного шествия в заведении попытались спрятаться участники акции...
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