Милиция разбила стекло в кофейне, где прятались протестующие. Что говорят владельцы и МВД?

Источник материала: Tut.by

6 сентября столичная кофейня O’Petit стала героем вечерних новостей. Во время задержаний после воскресного шествия в заведении попытались спрятаться участники акции протеста. Но у них не вышло: неизвестные в масках (как оказалось позже, сотрудники милиции) разбили входную дверь в кафе и задержали митингующих. Что говорят представители МВД и владельцы заведения?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня в столице прошел протестный «Марш единства» , а после него начались задержания. Останавливали и избивали людей в том числе и в районе Немиги. После жестких задержаний часть митингующих попыталась спрятаться от преследования в кофейне O’Petit на Победителей, 3.

Сотрудник кафе помог протестующим: он закрыл помещение на замок, но мужчин в спортивных костюмах и масках это не остановило. Они разбили стеклянную дверь — и начались задержания. Об этом TUT.BY рассказал работник кофейни.

На этом видео сначала слышен шум разбивающегося стекла, а затем видно, как милиция выводит, избивает и задерживает людей — по большому счету, только парней ( вот видео с другого ракурса).

Дверь в минское кафе резиновой дубинкой разбил мужчина в кепке «МВД». В нем узнали главу Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николая Карпенкова.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о том, был ли в числе задерживающих Карпенков. Саму ситуацию с налетом на заведение она прокомментировала так:

— Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать активистов они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан.

На место происшествия вызвали Следственный комитет, проводится проверка.

Побывала в кофейне и член президиума координационного совета Мария Колесникова.



Фото: читательница TUT.BY

Как сообщают наши читатели, минчане принесли к кофейне доски, которыми можно временно заблокировать разбитую дверь — сегодня восстановить стекло никак бы не удалось. На момент написания материала кофейня была закрыта для посетителей, а сотрудники наводили в помещении порядок.



Фото: читательница TUT.BY

Совладелица O’Petit Татьяна рассказала TUT.BY, что в заведении будут реагировать на ситуацию.

— Будем разговаривать с адвокатами, чтобы понимать, что мы можем сделать. Честно, впервые с таким столкнулись, сами в шоке, что первой витриной оказалась именно наша.

— Действия вашего сотрудника, который помог протестующим, вы поддерживаете?

— Это нормальный рефлекс любого испугавшегося человека — он сохраняет свою жизнь. Если бы там были хотя бы сотрудники милиции или если бы кто-то представился, показал «ксиву»… А так куча мужчин набежала на посетителей. Я не была там, но могу представить, как это страшно.





В Instagram кофейни пользователи активно поддерживают заведение, предлагают финансовую помощь и обещают в ближайшее время прийти на кофе.

О’Petit — кофейня в французском стиле. Она открылась в центре Минска только в начале этого года. Новое место совсем небольшое, здесь можно усадить буквально 12 человек. Для основателей заведения это первый бизнес в сфере общепита.

Читайте также

«У вас чисто не потому, что здесь жесткий диктат». Актер Владимир Мишуков — о протестах в Беларуси

«Фильмы помогают не свихнуться от того, что происходит». Минчане впервые за полгода пошли в кино