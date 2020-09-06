Караев: «Мы сами провоцировать не стремимся». Это о разгроме кафе на Немиге?

Источник материала: АФН

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что протестующие могут перейти к силовым методам, но утверждает, что силовики не стремятся провоцировать участников акций.

"Про силовую акцию скажу так: она возможна. Конечно же, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл загас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте – если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем", - сказал Караев в эфире зомбоящика.

"Другое дело, что мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно", - утверждает глава МВД.

Как на практике реализуется заявление Караева о «мирном решении», прекрасно демонстрируют видеоролики о том, как банда караевцев в масках и с дубинками разбивает стеклянную дверь в кафе на Немиге, чтобы вытащить оттуда пару парней.

Как сообщил телеграм-канал Nexta, погромом не только руководил, но и принимал в нем непосредственное участие начальник ГУБОПиК МВД (управление по борьбе с организованной преступностью) Карпенков.

Пресс-секретарь МВД Беларуси так объяснила беспредел силовиков у кафе на Немиге, рассказав очередную лживую сказку:

«Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать протестующих, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан», — сообщила Ольга Чемоданова, которую цитирует tut.by.

Она не подтвердила, но и не опровергла, был ли среди них Николай Карпенков.